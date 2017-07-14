Судить матч "Шахтер" - "Динамо" будет не Жабченко

Комитет арбитров ФФУ опубликовал заявление о замене арбитра матча за Суперкубок Украины Анатолия Жабченко.
Сообщается, что Жабченко обратился в комитет с просьбой снять его с матча, понимая сильный прессинг со стороны СМИ в вопросе его двойного гражданства, а также чтобы избежать рисков, связанных с общественным порядком.
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Комитет арбитров Федерации футбола Украины принял решение заменить арбитра Жабченко на Константина Труханова.
Напомним, матч "Шахтер" — "Динамо" состоится завтра, 15 июля. Начало встречи в 21:00.