ФИФА попросили перенести футбольный ЧМ-2022 из Катара

Шесть арабских стран направили в Международную федерацию футбола (ФИФА) письмо с просьбой перенести ЧМ-2022 из Катара в другую страну, так как Доха не сможет обеспечить безопасность болельщиков.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на портал The Local.

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Письмо с такой просьбой направили Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет.

Эти государства предупредили ФИФА о рисках, угрожающих безопасности фанатов и игроков в стране, которая, якобы, "является базой и замком терроризма", — цитирует портал слова президента ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, в Катаре заявили, что блокады не боятся: резервы страны составляют $340 млрд.