ФИФА попросили перенести футбольный ЧМ-2022 из Катара

Шесть арабских стран направили в Международную федерацию футбола (ФИФА) письмо с просьбой перенести ЧМ-2022 из Катара в другую страну, так как Доха не сможет обеспечить безопасность болельщиков.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на портал The Local.
Письмо с такой просьбой направили Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет.
Эти государства предупредили ФИФА о рисках, угрожающих безопасности фанатов и игроков в стране, которая, якобы, "является базой и замком терроризма", — цитирует портал слова президента ФИФА Джанни Инфантино.
Напомним, в Катаре заявили, что блокады не боятся: резервы страны составляют $340 млрд.