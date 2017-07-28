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Главная » Стиль жизни » Спорт » Бразильская сборная учит русский язык

Бразильская сборная учит русский язык

Бразильская сборная учит русский язык
Тренер сборной Бразилии Тите

Пока выучили всего три: "спасибо", "пожалуйста" и "извините"

28.07.17 10
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Конфедерация футбола Бразилии распорядилась начать обучение русскому языку, чтобы лучше адаптироваться в стране — хозяйке чемпионата мира 2018 года.

Об этом в интервью одному из российских СМИ сообщил представитель руководства сборной Винисиус Родригес. 

Уроки проводит профессор Элизабет Кольо, и она уже отметила особые успехи в изучении русского языка у главного тренера команды — Тите.

Представители сборной Бразилии изучили несколько вежливых слов, таких как "спасибо", "пожалуйста" и "извините", а также некоторые футбольные термины.

Напомним, сборная Бразилии стала первой командой, пробившейся на чемпионат мира 2018 года.

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