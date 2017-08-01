Во время чемпионата мира по футболу в России будут работать вытрезвители

Об этом рассказал главный психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн, сообщают российские СМИ.

"Накануне чемпионата мира по футболу в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики", – заявил Брюн.

Он добавил, что в ходе недавнего Кубка конфедераций по разным причинам было госпитализировано более 600 человек.

По словам Брюна, некоторые случаи госпитализации были связаны с алкогольным опьянением.

Напомним, в преддверии ЧМ-2018 в России ужесточили наказание для агрессивных болельщиков.