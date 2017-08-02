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Главная » Стиль жизни » Спорт » У "Динамо" сегодня можно выиграть при помощи фанов и синтетики

У "Динамо" сегодня можно выиграть при помощи фанов и синтетики

У "Динамо" сегодня можно выиграть при помощи фанов и синтетики
Фото из открытых источников

Надежды на другое у тренера "Янг Бойз", видимо, нет

02.08.17 68
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На предматчевой пресс-конференции Адольф Гюттер, тренер "Янг Бойз" пообещал дать серьезный бой киевскому "Динамо" в сегодняшнем ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Об этом передает канал "Футбол 1".

"Поражение на выезде - не катастрофическое. Главное, что удалось забить. Первый матч указал нам на слабые и сильные стороны украинской команды. Следует воспользоваться этой информацией. Конечно, нашим главным преимуществом является фактор домашнего стадиона и искусственное покрытие, на котором мы привыкли играть, а "Динамо" - нет. Убежден, что фаны будут гнать "Янг Бойз" вперед. Есть целых 90 минут, чтобы перевернуть все в нашу пользу", - заявил тренер швейцарцев.

Отметим, у "Янг Бойз" - серьезная потеря. Основной голкипера Давид фон Баллмоос получил серьезное повреждение в выездном матче с "Грассхопером" в минувшие выходные и не сможет выйти сегодня на поле. 

Напомним, в первом матче киевляне обыграли швейцарцев со счетом 3:1.

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