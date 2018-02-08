В первом матче Олимпиады россияне уступили американцам

За день до официального открытия стартовали соревнования по дабл-миксту в керлинге

В четверг, 8 февраля, в южнокорейском Пхенчхане состоялся первый матч зимней Олимпиады-2018. Об этом пишет Медуза со ссылкой на AP.

Открыла Олимпийские игры встреча российских и американских спортсменов в новой для Олимпиады дисциплине — дабл-микст в керлинге.

Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова уступили Мэтту и Бекке Хамильтон.

Всего сегодня утром прошли четыре матча в этой дисциплине.

Напомним, официальная церемония открытия Зимних игр в Пхенчхане состоится в пятницу, 9 февраля.