В первом матче Олимпиады россияне уступили американцам

В четверг, 8 февраля, в южнокорейском Пхенчхане состоялся первый матч зимней Олимпиады-2018. Об этом пишет Медуза со ссылкой на AP.
Открыла Олимпийские игры встреча российских и американских спортсменов в новой для Олимпиады дисциплине — дабл-микст в керлинге.
Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова уступили Мэтту и Бекке Хамильтон.
Всего сегодня утром прошли четыре матча в этой дисциплине.
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Напомним, официальная церемония открытия Зимних игр в Пхенчхане состоится в пятницу, 9 февраля.