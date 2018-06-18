Поединок боксеров Усика и Гассиева состоится 21 июля в Москве

Финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым получил дату и место проведения, сообщает ТАСС.



Боксеры встретятся 21 июля в Москве в спортивном комплексе "Олимпийский".



На кону поединка будут стоять титулы WBO, WBC, WBA, IBF и пояс журнала The Ring в первом тяжелом весе.

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"Суперсерия будет в Москве 21 июля, это будет старт Международного дня бокса", – заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.



Ранее Усик говорил, что не хотел бы, чтобы финал проходил в Москве из-за напряженных отношений между Россией и Украиной. Но не давно Александр сказал, что ему уже неважно, где пройдет бой.

Отметим, авторитетное издание World Boxing News включило двух украинцев в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Чемпион мира во втором полулегком весе Василий Ломаченко занимает вторую строчку в этом рейтинге. А замыкает десятку лучших Алекандр Усик, который объединил в своих руках чемпионские титулы по версиям WBO и WBC.