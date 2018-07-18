Римская "Рома" дала добро на продажу своего вратаря

Римляне не смогли устоять перед предложением "Ливерпуля" продать своего голкипера за рекордную сумму

Футбольный клуб "Ливерпуль" согласился заплатить римской "Роме" рекордные 66,8 миллионов фунтов стерлингов (70 миллионов евро) за бразильского голкипера Алиссона. В скором времени ожидаются переговоры между клубом и бразильцем, сообщает в своей спортивной рубрике BBC.

25-летний вратарь провел в "Роме" два года, сыграв в прошлом сезоне в 37-ми играх чемпионата Италии. Алиссон был основным вратарем сборной Бразилии на ЧМ 2018 в России, где провел четыре игры, покинув турнир после проигрыша сборной Бельгии в четвертьфинале.

Нынешняя сделка Ливерпуля может стать рекордной в истории, превзойдя приобретение туринским "Ювентусом" Джанлуиджи Буффона за 53 миллиона евро в 2001 году.

Как ранее сообщалось, "Ливерпуль" начал переговоры с римской "Ромой" о возможном приобретении вратаря сборной Бразилии по футболу Алиссона за рекордную сумму в 70 миллионов евро.