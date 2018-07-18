Римская "Рома" дала добро на продажу своего вратаря

Футбольный клуб "Ливерпуль" согласился заплатить римской "Роме" рекордные 66,8 миллионов фунтов стерлингов (70 миллионов евро) за бразильского голкипера Алиссона. В скором времени ожидаются переговоры между клубом и бразильцем, сообщает в своей спортивной рубрике BBC.
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25-летний вратарь провел в "Роме" два года, сыграв в прошлом сезоне в 37-ми играх чемпионата Италии. Алиссон был основным вратарем сборной Бразилии на ЧМ 2018 в России, где провел четыре игры, покинув турнир после проигрыша сборной Бельгии в четвертьфинале.
Нынешняя сделка Ливерпуля может стать рекордной в истории, превзойдя приобретение туринским "Ювентусом" Джанлуиджи Буффона за 53 миллиона евро в 2001 году.
Как ранее сообщалось, "Ливерпуль" начал переговоры с римской "Ромой" о возможном приобретении вратаря сборной Бразилии по футболу Алиссона за рекордную сумму в 70 миллионов евро.