Украинский боксер Александр Усик прилетел в Украину ночью рейсом из Минска. Об этом сообщает Sport.ua.

Несколько десятков человек встречали его в зале ожидания. Усик дал пресс-конференцию, где рассказал о ближайших планах. По словам боксера, он хочет посвятить время семье, детям и отдыху.

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Он также отметил, что спокойно относится к новому титулу и рассказал, что у него была большая поддержка в Москве.

"Я был очень удивлен тем, что меня поддерживало много москвичей", - сказал Усик во время пресс-конференции.

Напомним, Александ Усик в бою с россиянином Муратом Гассиевым завоевал звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, четыре пояса (версии WBC, WBO, WBA и IBF) и главный трофей Всемирной суперсерии бокса, Кубок Мохаммеда Али.