Google посвятил дудл легендарной украинской шахматистке

Пользователи интернет-браузера Google Chrome наверняка обратили внимание на необычный дудл (заставку), который появился 27 июля – шахматные фигуры и анимационную картинку некой женщины.

Как выяснилось, компания Google тем самым почтила память украинской шахматистки с мировым именем Людмилы Руденко. 27 июля Людмиле Владимировне исполнилось бы 114 лет.

Уроженка города Лубны (Полтавская область) стала первой советской чемпионкой мира по шахматам, блестяще обыграв соперниц на международном турнире в Москве в 1950 году. Также Людмила Руденко вошла в историю как вторая женщина, завоевавшая этот титул.

Напомним, что первой чемпионкой мира по шахматам стала в 1927 году Вера Менчик, которая родилась в России, но переехала с родителями в Англию. Она потом успешно защищала свой титул на протяжении нескольких лет и ушла непобежденной, трагически погибнув в 1944 году в Лондоне от взрыва немецкой ракеты Фау-1.

Что же касается Людмилы Руденко, то она три года (с 1950 по 1953-й) подряд успешно защищала свой титул. Скончалась шахматная королева в феврале 1986 года в Ленинграде, в возрасте 81 год.

Напомним, две украинки попали в топ-10 рейтинга лучших шахматистов ФИДЕ.