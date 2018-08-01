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Главная » Стиль жизни » Спорт » Усик против вручения ему каких-либо государственных наград

Усик против вручения ему каких-либо государственных наград

Усик против вручения ему каких-либо государственных наград
Фото: Ольга Иващенко / УНИАН, Getty Images

Абсолютный чемпион считает, что для определенного количества людей он и так герой

01.08.18 107
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Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, обладатель кубка Мохаммеда Али украинский боксер Александр Усик заявил, что он против того, чтобы ему вручали какие-то государственные награды. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"После приезда в Украину много людей стало высказывать мнение: что дать, что забрать. Забрать сложно будет – сразу говорю. Наверное, это даже будет невозможно. Давать? Слушайте, не надо абсолютно ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу вас просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Не мешайте – это самая лучшая поддержка, которую вы можете сделать для меня", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Усик подчеркнул, что ему не нужны "никакие звезды".

"Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являются героем: мне не нужны для этого звезды. Это не то. Вот когда тебе люди говорят, что молятся и переживают за тебя, - это признание, а не звезды, которые вы там раздаете, кому попало", - заявил он.

Усик также заявил, что не обращает внимания на критику или какие-то претензии в свой адрес.

"Люди сходят с ума, пишут, обзываются. Я прошу свой народ быть самосознательным. Я не знаю не смотрите телевизор вообще. Вот недавно я смотрел в Интернете Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси. Вы видели, сколько людей выходит? Кому мешает, что такое большое количество людей выходит молиться? Да пусть молятся, это великолепно, когда люди молятся. Благодать приходит на нашу страну", - сказал он.

Как ранее сообщалось, следующий бой Александра Усика возможно состоится осенью против британского боксера-тяжеловеса Тони Беллью.

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