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Главная » Стиль жизни » Спорт » Киевское "Динамо" уступило "Аяксу" в Амстердаме

Киевское "Динамо" уступило "Аяксу" в Амстердаме

Киевское "Динамо" уступило "Аяксу" в Амстердаме
twitter.com/AFCAjax

Все голы в матче были забиты в первом тайме

Андрей Танасюк - 23.08.18 54
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Киевское "Динамо" проиграло голландскому "Аяксу" со счетом 1:3 в первом матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Примечательно, что все голы в матче были забиты в первом тайме.

Начало матча выдалась для гостей – хуже не придумаешь. Уже на 2-й минуте первая же атака "Аякса" завершилась взятием ворот. Сербский легионер хозяев поля Тадич после шикарной передачи с фланга снабдил мячом в штрафной Де Бека, а тот прицельно пробил с близкого расстояния – 1:0. Но уже на 16-й минуте польский защитник "Динамо" Кендзера удачно сыграл на добивании и сравнял счет – 1:1.

На 35-й минуте "Аякс" снова вышел вперед – Зийех "выстрелил" с дальней дистанции, и мяч, срикошетив об голову динамовца Кадара, влетел в ворота Бойко – 2:1. А незадолго до перерыва киевляне "забыли" в своей штрафной Тадича, и серб после зрячего прострела с фланга без помех пробил – 3:1.

Во втором тайме динамовцы пытались отыграться, но все их комбинации без труда просчитывала оборона "Аякса". А за две минуты до конца вратарь киевлян Бойко неудачно вбросил мяч на игрока амстердамцев Зийеха, но тот "простил" грубейшую ошибку соперника, пробив в штангу.

Теперь киевлянам нужно 28 августа дома на поле НСК "Олимпийский" отыгрывать два мяча. Очень сложная задача.

Напомним, что игрок "Аякса" пришел в себя после года нахождения в коме.

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