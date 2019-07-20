УЕФА наказал УАФ за поведение болельщиков на матче Украина – Сербия

Украинская ассоциация футбола получила обвинения по четырем пунктам, и ей придется заплатить штраф

Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине принял решение наказать Украинскую ассоциацию футбола за непристойное поведение болельщиков во время отборочного матча Евро-2020 Украина - Сербия, который состоялся 7 июня нынешнего года на "Арене Львов".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Украинская ассоциация футбола получила обвинения по четырем пунктам, и ей придется заплатить штраф.

"На Арене Львов" зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля, блокировали лестницы, применяли лазерные указки. В связи с этим УАФ придется заплатить 15 тыс 250 евро штрафа за фейерверки и блокировку проходов. По другим обвинениям дело было закрыто", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

В ключевом матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Украины во Львове одержала убедительную победу над одним из главных конкурентов сборной Сербии со счетом 5:0.