Украинская фехтовальщица стала шестикратной чемпионкой мира

В финале в напряженной борьбе Ольга Харлан победила представительницу России

Украинка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште, одолев в напряженной борьбе в финале представительницу России Софью Великую со счетом 15:14. Об этом сообщает iSport.

Харлан большую часть поединка вела в счете, однако в концовке Великая сравняла счет (13:13) и вышла вперед. Но последние два укола были от украинки.

На пути к финалу Харлан одолела Абандон Соеон Чой (15:12), в четвертьфинале оказалась сильнее еще одной представительницы Украины Алины Комащук (15:14), а в полуфинале Ольга не оставила шансов румынке Бьянке Паску (15:5).

Для Харлан это шестое золото в общем зачете и четвертое на чемпионатах мира по фехтованию. Всего на мировых первенствах украинка выиграла 15 медалей.

В прошлом месяце Харлан выиграла золото чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан одержала победу на Кубке мира – 2018.