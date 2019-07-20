Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Украинская фехтовальщица стала шестикратной чемпионкой мира
2019-07-20 22:22:40
Ольга Харлан / Фото: FIE
В финале в напряженной борьбе Ольга Харлан победила представительницу России
Украинка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште, одолев в напряженной борьбе в финале представительницу России Софью Великую со счетом 15:14. Об этом сообщает iSport.
Харлан большую часть поединка вела в счете, однако в концовке Великая сравняла счет (13:13) и вышла вперед. Но последние два укола были от украинки.
На пути к финалу Харлан одолела Абандон Соеон Чой (15:12), в четвертьфинале оказалась сильнее еще одной представительницы Украины Алины Комащук (15:14), а в полуфинале Ольга не оставила шансов румынке Бьянке Паску (15:5).
Для Харлан это шестое золото в общем зачете и четвертое на чемпионатах мира по фехтованию. Всего на мировых первенствах украинка выиграла 15 медалей.
В прошлом месяце Харлан выиграла золото чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украинская фехтовальщица Ольга Харлан одержала победу на Кубке мира – 2018.
- На Олимпиаде-2016 Ольга Харлан завоевала бронзовую награду в индивидуальном первенстве по фехтованию на саблях, а также привела сборную украинских саблисток к серебряным медалям.