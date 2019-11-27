Самые интересные события для ставок в 2019 году
2019-11-27 12:24:53
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Сегодня можно сделать ставку на практически любое событие и оказаться в ощутимом выигрыше. Даже далекий от спорта человек сможет найти интересное направление в букмекерской конторе. Масса политических, научных, светских событий происходят регулярно и дают возможность сделать правильную ставку буквально каждый день.
Главные спортивные события года
Спортивное направление традиционно наиболее популярно. По статистике наиболее востребованными видами ставки на спорт являются:
- Футбол
- Большой теннис
- Хоккей
- Баскетбол
- Формула 1
- Бокс
- ММА
Главные ежегодные футбольные события – финалы Лиги Чемпионов и Европы. Сейчас к ним добавился новый турнир – Лига Наций УЕФА, который проводится среди национальных сборных.
Большой теннис отмечен тремя крупными турнирами – Ролан Гаррос, Уимблдон и американский US Open. Лучшие спортсмены мира заявляются на эти соревнования.
Хоккей это прежде всего NHL и главный финал года – сражение на льду за кубок Стенли.
Самые горячие и интересные матчи на баскетбольных площадках идут в финалах NBA и новой женской лиге WNBA.
Королевские гонки остаются самым популярным автоспортом. Главное событие – звание чемпиона мира для лучшего гонщика и кубок конструкторов для лучшей команды чемпионата. Однако есть и отдельные наиболее известные заезды. Например, гран-при Монако или гонка на бешеных скоростях в Монце.
Бокс прежде всего приковывает внимание в тяжелых и супертяжелых категориях. После ухода братьев Кличко, в главной категории появилась новая звезда Энди Руис, который стал суперчемпионом и каждый его бой захватывает дух.
ММА наиболее динамичная и зрелищная дисциплина, которая набирает все больше популярности. Поединки Хабиба, Бейдера и Конора Макгрегора заслуживают хорошей ставки.
Политические и научные события года
Букмекеры активно принимают ставки на различные политические события. Можно поставить на победителя президентской гонки, например, в США. Или результат голосования по особенно значимому вопросу.
Нобелевская премия традиционно отбирает кандидатов в обстановке секретности. Однако это не мешает делать ставки на лауреатов в различных дисциплинах.
Сегодня все знают об Илоне Маске. Полетит ли его новая ракета в этом году? Будет ли успешен проект StarShip? На это можно сделать ставку. Как и на любое другое важное событие в космосе. Повторная высадка на Луну. Экспедиция на Марс до 30 года. Запуск нового ракетоносителя от Роскосмоса. Общий зачет космических пусков по итогам года.
Светские события года
Наиболее известные и значимые события доступны для ставок. Разведется ли Майли Сайрус с актером Лиамом Гемсвортом. Кто поедет на Евровидение. Кого родит Мила Йовович. Правильный ответ на такие вопросы, принесет хорошие деньги.
Вручение кинопремии Оскар одним из первых массово попало в букмекерские списки. Спустя десятилетия, ключевое кинособытие года позволяет делать ставки и выигрывать угадывая победителей.
Музыкальная премия Грэмми ежегодно собирает лучших исполнителей со всего мира. Перспективную певицу или коллектив можно поддержать ставкой и выиграть хорошие деньги.