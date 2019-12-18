Рой Джорген Свенингсен имеет целью пробежать марафон на каждом из материков

84-летний житель канадского города Эдмонтон Рой Джорген Свенингсен стал самым пожилым человеком, которой успешно преодолел марафонскую дистанцию ​​в Антарктиде. Об этом пишет CTV.

"После изнурительных 11 часов и 41 минуты Рой Джорген Свенингсен стал старейшим марафонцем, который пересек финишную линию "Антарктического ледового марафона" за всю историю его проведения", – говорится в материале.

Мужчина участвует в длинных забегах уже 50 лет и имеет целью пробежать марафон на каждом материке. На данный момент от воплощения этого плана в жизнь его отделяют марафоны в Австралии и Южной Америке.

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Свенингсен рассказал, что готовился к антарктическому марафону целый год, но все равно был поражен его сложности. Накануне старта выпал снег, и температура упала до -9 градусов.

"Зима в Эдмонтоне очень мягкая. У нас выпадает немного снега. Это совершенно несопоставимо с температурным режимом или количеством снега здесь", – сказал он по телефону.

По его словам, после первых двадцати километров он был близок к тому, чтобы сойти с дистанции из-за усталости, но, в конце концов, убедил себя продолжать забег, хотя и в более низком темпе.

Победителем марафона стал американец Уильям Гаферти, который преодолел 42 км за рекордное время 3 часа 34 минуты и 12 секунд.

"Антарктический ледовый марафон" – самый южный и один из самых требовательных забегов на планете. Участие в нем стоит 24800 долл. За эти деньги бегунов самолетами доставляют из чилийского аэропорта, кормят, расселяют в палатках и обеспечивают профессиональными фотографиями.

Как ранее сообщал Фокус:

12 октября кенийский бегун Элиуд Кипчоге стал первым человеком, который пробежал марафонскую дистанцию менее чем за два часа – за рекордные 1 час 59 минут и 40,2 секунды.