Украина заняла третье место на зимних Дефлимпийских играх-2019
2019-12-22 12:27:00
На первом месте оказалась сборная России, а на втором – Италии
В Италии украинская сборная заняла третье место в медальном зачете на зимних Дефлимпийских играх-2019, в которых участвуют спортсмены с нарушением слуха. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.
Так, на первом месте медального зачете оказалась сборная России. Спортсмены из РФ завоевали 48 медалей из них 17 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых.
Второе место забрала Италия, чьи спортсмены завоевали 5 золотых и 2 серебряные медали. А на третье место вышла Украина с 11 медалями, из которых 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.
Сразу три золотых медали получил украинец Дмитрий Мажаев в лыжных гонках, а третье "золото" получили шахматистки в командных соревнованиях.
Серебренные медали для украинской сборной завоевали шахматистка Татьяна Бакланова, лыжник Павел Мандзюк в спринте, лыжники Анастасия Лаврик и Владимир Пышняк в командном спринте свободным стилем, лыжник Андрей Андриишин в гонке свободным стилем.
Бронзовые медали получили лыжники Елизавета Ноприенко и Руслан Денисенко
Президент Владимир Зеленский сегодня поздравил сборную страны с успешным завершением соревнований.
"Эти достижения дефлимпийцев демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное – вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности", – написал президент в Facebook.
Как ранее сообщал Фокус:
- Львов будет претендовать на зимнюю Олимпиаду в 2030 году. Сергей Бубка считает, что Львов вполне мог претендовать на проведение Олимпиады уже в 2022 году, "если бы не война".
- А на проведение зимних Олимпийских игр-2026 претендуют Милан и Стокгольм. Место проведения Игр будет определено в июне 2019 года.