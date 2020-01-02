Жан Беленюк – в тройке лучших борцов греко-римского стиля 2019 года, – UWW

Лауреаты премии "Борец года", занявшие первые места, получат по 30 000 швейцарских франков

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа", серебряный призер Олимпийских игр, а также двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк стал одним из лауреатов премии "Борец года 2019" от Международной федерации борьбы (United World Wrestling).

Об этом сообщает пресс-служба Федерации греко-римской борьбы Украины.

Лауреаты премии выбирались из представителей трех категорий: вольной борьбы, греко-римской борьбы и женской борьбы. Победителем в греко-римской борьбе стал Виктор Лоринц из Венгрии, в категории вольной борьбы победил Фрэнк Чамизо из Италии, в в женской – Тамира Менсах (США).

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Лауреаты премии "Борец года", занявшие первые места, получат по 30 000 швейцарских франков.

Жан Беленюк занял третье место в категории греко-римской борьбы и получит денежную награду в сумме 10 000 швейцарских франков.

Победители премии были выбраны по результатам выступлений в рейтинговых турнирах 2019 года, континентальных чемпионатах и чемпионатах мира.

Как ранее сообщал Фокус:

На чемпионате мира в казахстанском Нур-Султане борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 килограмм.

Жан Беленюк завоевал золото Европейских игр в Минске, победив в финале весовой категории до 87 кг Ислама Аббасова из Азербайджана.