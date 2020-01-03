Сейв Лунина попал в десятку лучших по итогам 2019 года
2020-01-03 14:06:49
Старания украинца все же не спасли его "Леганес" от поражения в Мадриде
Сейв украинского голкипера Андрея Лунина в матче против "Атлетико" попал в топ-10 лучших сейвов в испанской La Liga по итогам 2019 года.
Кипер "Леганеса" в великолепном прыжке вытащил из девятки удар Тома Лемара со штрафного.
Впрочем сейв украинца не спас его команду от минимального поражения – 0:1.
Лунин в топе занял 7 строчку, возглавил же рейтинг кипер "Уэски" Роберто Сантамарии в матче против "Жироны".
Видео топ-10 лучших сейвов Ла Лиги 2019 года:
Как ранее сообщал Фокус:
- Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин рассказал, сколько денег тратит в месяц.
- Леганес намерен продлить аренду голкипера Реала и сборной Украины Лунина еще на один сезон.
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