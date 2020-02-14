"Манчестер Сити" на два года отстранили от еврокубков
2020-02-14 22:24:50
Кроме того, команда обязуется выплатить штраф в размере 30 миллионов евро
Судебная палата органа финансового контроля УЕФА уведомила "Манчестер Сити" в том, что клуб понесет наказание за нарушение финансового fair play.
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
"После слушаний, которые прошли 22 января 2020 года, CFCB уведомила "Манчестер Сити" об окончательном решении. Английский клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового fair play, завышая свои спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов", – сказано в сообщении.
Клуб не сможет принять участие в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21 и сезоне-2021/22.
Кроме того, команда обязуется выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.
"Манчестер Сити" оспорит наказание в Спортивном арбитражном суде.
"Мы разочарованы, но не удивлены сегодняшним заявлением арбитражной палаты УЕФА. Клуб всегда видел крайнюю необходимость в поиске независимого органа и процесса для беспристрастного рассмотрения всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции", – сказано в заявлении клуба.
Как ранее сообщал Фокус:
- В прошедшее летнее трансферное окно "Манчестер Сити" подписал за 70 миллионов евро полузащитника "Атлетико" Родри. Испанец стал самым дорогим игроком в истории "горожан".
- В матче за суперкубок Англии "Ман Сити" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ливерпуль".