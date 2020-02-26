Женская сборная Украины стала чемпионом Европы в стрельбе из пневматического оружия

В индивидуальном первенстве Виктория Рыбовалова стала обладательницей бронзовой награды

На проходящем в польском Вроцлаве юниорском первенстве Европы по стрельбе из пневматического оружия женская сборная Украины завоевала командное золото в стрельбе по движущейся мишени.

Об этом сообщает iSport.

Нашу команду представляли Виктория Рыбовалова, Галина Авраменко и Валентина Горчарова.

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В стрельбе по движущейся мишени с 10 метров украинки набрали в сумме 1672 очка, опередив россиянок (1650) и представительниц Армении (1637).

В индивидуальном первенстве Виктория Рыбовалова стала обладательницей бронзовой награды.

У мужчин единственный представитель Украины Игорь Кизима стал вторым в квалификации, но потом проиграл в полуфинале и бронзовом финале, оставшись без медали.

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия пройдет до 1 марта.

Как ранее сообщал Фокус:

Женская сборная Украины по биатлону завоевала иретье место в эстафете 4х6 км на чемпионата мира в Италии.