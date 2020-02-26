Поединки обоих братьев Кличко вошли в ТОП-25 в истории бокса
2020-02-26 16:05:00
Бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом занял 13 место в рейтинге, а поединок Владимира Кличко с Энтони Джошуа расположился на 10 строчке
По версии американского издания Cleveland.com два поединка с участием легендарных украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко вошли в 25 лучших в истории супертяжелого веса. Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.
Бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом, который состоялся в июне 2003 года, занял 13 место в рейтинге, а поединок Владимира Кличко с Энтони Джошуа в апреле 2017 года расположился на 10 строчке.
Журналисты рассказали, что поединок между Ленноксом Льюисом и Виталием Кличко мог быть на более высоком месте, если бы не остановка боя из-за рассечения у украинского боксера. Тогда Виталий Кличко явно выигрывал бой, но сильное кровотечение у украинца заставило судью остановить поединок и отдать победу британцу.
Бой Джошуа-Кличко на знаменитом стадионе “Уэмбли” на глазах у 90000 зрителей был “битвой двух великих спортсменов, которые твердо следовали избранным планам”.
“Младший Джошуа сумел восстановиться быстрее, выиграв техническим нокаутом в 11-м раунде и завершив этот драматический роман”, – отметили журналисты.
Десятку лучших боев в истории супертяжелого веса по версии американского издания составили:
1. Мухаммед Али - Джо Фрейзер (1975)
2. Джо Фрейзер - Мухаммед Али (1971)
3. Рокки Марчиано - Джерси Уолкотт (1952)
4. Джекс Демпси - Луис Фирпо (1923)
5. Ларри Холмс - Кен Нортон (1978)
6. Риддик Боу - Эвандер Холифилд (1992)
7. Джордж Форман - Рон Лилль (1976)
8. Джо Луис - Билли Конн (1941)
9. Мухаммед Али - Джордж Форман (1974)
10. Энтони Джошуа - Владимир Кличко (2017)
Как ранее сообщал Фокус:
- Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко номинирован Американской ассоциацией журналистов, которые пишут о боксе (BWAA), на звание лучшего боксера десятилетия.
- Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко стал первым украинцем, которого включили в международный зал и музей боксерской славы (США) в категории "Современные боксеры".