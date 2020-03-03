"Я никто": Майк Тайсон расплакался в эфире, рассказывая о жизни после ринга
2020-03-03 17:33:02
Легенда бокса признался, что сейчас чувствует опустошение
Экс-абсолютный чемпион мира легендарный Майк Тайсон не сумел сдержать эмоций в прямом эфире, говоря о своей жизни вне бокса.
Бывший спортсмен поделился мыслями во время записи собственного подкаста Hotboxin' with Mike Tyson.
Знаменитый боксер принимал у себя в гостях бывшего чемпиона мира Шугара Рэя Леонарда.
Во время интервью Тайсон разоткровенничался со своим гостем о жизни после того, как покинул ринг, и заплакал.
По словам легендарного боксера, когда он выступал в ринге, то "знал искусство войны".
"Сейчас же, я как будто умер", – сказал Тайсон.
"Меня боялись. Когда я выходил на бои – я был убийцей. Я был рожден для этого", – продолжил он.
Легенда бокса признался, что сейчас чувствует опустошение и считает себя никем. Он отметил, что осваивает искусство скромности, и скучает по прежним временам и прежнему себе.
При этом он добавил, что боится того человека, которым он был.
"Я ненавижу того парня, я боюсь его", – сказал "железный Майк".
В конце своей речи Тайсон заявил, что если он прежний вернется, то "принесет с собой ад".
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2018 году Майк Тайсон открыл в Калифорнии свою ферму по выращиванию марихуаны. Объект, неофициально названный Tyson Ranch, был открыт 1 января 2018 года – в день, когда штат Калифорния отпраздновал легализацию марихуаны.
- Майк Тайсон назвал Ломаченко танцовщиком балета.