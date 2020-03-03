"Я никто": Майк Тайсон расплакался в эфире, рассказывая о жизни после ринга

2020-03-03 17:33:02

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Легенда бокса признался, что сейчас чувствует опустошение

Экс-абсолютный чемпион мира легендарный Майк Тайсон не сумел сдержать эмоций в прямом эфире, говоря о своей жизни вне бокса.

 Бывший спортсмен поделился мыслями во время записи собственного подкаста Hotboxin' with Mike Tyson.

Знаменитый боксер принимал у себя в гостях бывшего чемпиона мира Шугара Рэя Леонарда.

Во время интервью Тайсон разоткровенничался со своим гостем о жизни после того, как покинул ринг, и заплакал.

По словам легендарного боксера, когда он выступал в ринге, то "знал искусство войны".

"Сейчас же, я как будто умер",  – сказал Тайсон.

"Меня боялись. Когда я выходил на бои  – я был убийцей. Я был рожден для этого",  – продолжил он.

Легенда бокса признался, что сейчас чувствует опустошение и считает себя никем. Он отметил, что осваивает искусство скромности, и скучает по прежним временам и прежнему себе.

При этом он добавил, что боится того человека, которым он был.

"Я ненавижу того парня, я боюсь его",  – сказал "железный Майк".

В конце своей речи Тайсон заявил, что если он прежний вернется, то "принесет с собой ад".

Как ранее сообщал Фокус: 

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