УАФ решила расширить украинскую Премьер-лигу до 16 команд

Расширение высшего дивизиона чемпионата Украины по футболу произойдет в сезоне 2021/2022 года

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил расширение украинской Премьер-лиги до 16 команд. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Расширение высшего дивизиона чемпионата Украины по футболу до 16 команд произойдет в сезоне 2021/2022 года.

" Важным и положительным решением Исполкома стало возвращение к формату проведения чемпионата УПЛ с участием 16 клубов, который заработает в сезоне 2021/2022. Это один из главных признаков того, что украинский футбол растет после нескольких сложнейших лет в условиях войны и экономического спада. Это новые возможности для роста клубов и привлечение болельщиков на стадионы в разных уголках Украины", – написал Павелко.

Он добавил, что с сезона 2021/2022 все матчи чемпионата Украины будут проводиться с системой VAR, что, по его мнению, должно окончательно искоренить порочную практику договорных матчей.

Павелко также сообщил, что исполком УАФ утвердил стратегию развития женского футбола на следующие 4 года, которая предусматривает обязательное наличие женских команд во всех клубах УПЛ.

Как ранее сообщал Фокус:

Исполком Украинской ассоциации футбола принял решение внедрить систему видеоповторов VAR на матчах чемпионата Украины.