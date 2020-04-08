Бразилец из "Шахтера" с украинским гражданством заявил о желании вернуться на родину

33-летний Мораес является воспитанником футбольного клуба "Сантос"

Форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, который в марте 2019-го получил гражданство Украины и успел сыграть 5 матчей за национальную сборную, заявил о желании вернуться в бразильский футбольный клуб "Сантос".

Об этом он сказал в интервью Esporte Interativo.

"Я хочу вернуться в "Сантос", я скучаю по игре в Бразилии", – сказал футболист.

33-летний Мораес является воспитанником "Сантоса" и выступал за эту команду в 2006/2009 годах.

Контракт нападающего с "горняками" рассчитан до конца 2021 года. В составе "Шахтера" забил 46 голов и сделал 21 голевую передачу в 70 матчах.

Как ранее сообщал Фокус:

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес официально стал украинцем. Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.