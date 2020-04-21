Ради возвращения в "Барселону" Неймар готов на двойное понижение зарплаты, — СМИ

2020-04-21 16:39:00

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ПСЖ хочет сохранить звездного бразильца, предлагая ему еще более выгодные финансовые условия

Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар готов пойти на снижение зарплаты почти в два раза ради того, чтобы вернуться в "Барселону". Об этом сообщает AS.

ПСЖ в свою очередь хочет сохранить Неймара, предлагая ему еще более выгодные финансовые условия, по которым бразилец будет получать 50 млн евро в год.

"Барселона" же может себе позволить зарплату Неймара в размере "всего" 20 млн евро, правда, без учета бонусов.

Как ранее сообщал Фокус:

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