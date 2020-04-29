Только один из них закончился победой украинского боксера

Три боксерских поединка с участием братьев Кличко вошли в топ-50 за всю историю бокса по версии сайта TheTopTens.

При этом только один из этих боев закончился победой украинского боксера.

На 21-й позиции оказался проигранный Владимиром Кличко бой против британца Энтони Джошуа в апреле 2017 года.

На 30-м месте расположился поединок Виталия Кличко против Леннокса Льюиса в июне 2003 года. Тогда украинец получил сильное рассечение, и доктор остановил бой в перерыве между 6-м и 7-м раундами. Победу присудили Льюису техническим нокаутом, хотя на время остановки боя украинец лидировал по выигранным раундам 4:2. Этот поединок стал последним в профессиональной карьере Ленокса Леннокса.

Старший из братьев Кличко встречался еще с одним британцем – Дереком Чисорой в феврале 2012 года. Этот победный для Виталия поединок занял 34-е место.

А возглавил хит-парад "Бой века" между непобедимыми, на тот момент, Джо Фрейзером (26-0, 23 КО) и Мухаммедом Али (31-0, 25 КО), который состоялся в марте 1971 года в Нью-Йорке и завершился первым поражением Али в его профессиональной карьере – все судьи были единогласны: 9-6, 11-4, 8-6 в пользу Фрейзера.

Топ-10 поединков в истории бокса:

Джо Фрейзер – Мухаммед Али Артуро Гатти - Микки Уорд Джо Фрейзер - Мухаммед Али III Марвин Хаглер - Томас Хернс Сэнди Сэддлер - Вилли Пеп Майк Тайсон - Бастер Дуглас Хулио Сезар Чавес - Мелдрик Тейлор Эвандер Холифилд - Майк Тайсон Диего Корралес - Хосе Луис Кастильо Шугар Рэй Леонард - Томас Хирнс

Как ранее сообщал Фокус:

Виталий и Владимир Кличко внесены в Книгу рекордов Гиннесса, как братья-чемпионы, которые на двоих провели наибольшее количество боев в боксерском ринге.