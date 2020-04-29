Три поединка братьев Кличко вошли в топ-50 за всю историю бокса
2020-04-29 16:38:00
Только один из них закончился победой украинского боксера
Три боксерских поединка с участием братьев Кличко вошли в топ-50 за всю историю бокса по версии сайта TheTopTens.
При этом только один из этих боев закончился победой украинского боксера.
На 21-й позиции оказался проигранный Владимиром Кличко бой против британца Энтони Джошуа в апреле 2017 года.
На 30-м месте расположился поединок Виталия Кличко против Леннокса Льюиса в июне 2003 года. Тогда украинец получил сильное рассечение, и доктор остановил бой в перерыве между 6-м и 7-м раундами. Победу присудили Льюису техническим нокаутом, хотя на время остановки боя украинец лидировал по выигранным раундам 4:2. Этот поединок стал последним в профессиональной карьере Ленокса Леннокса.
Старший из братьев Кличко встречался еще с одним британцем – Дереком Чисорой в феврале 2012 года. Этот победный для Виталия поединок занял 34-е место.
А возглавил хит-парад "Бой века" между непобедимыми, на тот момент, Джо Фрейзером (26-0, 23 КО) и Мухаммедом Али (31-0, 25 КО), который состоялся в марте 1971 года в Нью-Йорке и завершился первым поражением Али в его профессиональной карьере – все судьи были единогласны: 9-6, 11-4, 8-6 в пользу Фрейзера.
Топ-10 поединков в истории бокса:
- Джо Фрейзер – Мухаммед Али
- Артуро Гатти - Микки Уорд
- Джо Фрейзер - Мухаммед Али III
- Марвин Хаглер - Томас Хернс
- Сэнди Сэддлер - Вилли Пеп
- Майк Тайсон - Бастер Дуглас
- Хулио Сезар Чавес - Мелдрик Тейлор
- Эвандер Холифилд - Майк Тайсон
- Диего Корралес - Хосе Луис Кастильо
- Шугар Рэй Леонард - Томас Хирнс
Как ранее сообщал Фокус:
- Виталий и Владимир Кличко внесены в Книгу рекордов Гиннесса, как братья-чемпионы, которые на двоих провели наибольшее количество боев в боксерском ринге.
- Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по всем возможным версиям Владимир Кличко лично опроверг многочисленные слухи по поводу своего возможного возвращения в ринг после поражения от британца Энтони Джошуа в апреле 2017 года.