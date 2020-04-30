Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров за всю историю

На вершине рейтинга издания FourFourTwo расположился Алекс Фергюсон

Легендарный наставник киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский вошел в топ-10 из 100 лучших тренеров за всю историю по рейтингу авторитетного британского издания FourFourTwo.

Возглавил рейтинг Алекс Фергюсон, бессменно возглавлявший "Манчестер Юнайтед" на протяжении 27 сезонов и выигравший с "красными дьяволами" 38 трофеев. Еще 10 трофеев сэр Алекс завоевал с шотландским "Абердином" и 1 – с "Сент-Миррен".

За ним расположились два легендарных голландских тренера - Ринус Михелс и Йохан Кройф.

Лучшие тренеры в истории футбола (по версии журнала FourFourTwo):

Алекс Фергюсон Ринус Михелс Йохан Кройф Билл Шенкли Пеп Гвардиола Арриго Сакки Мэтт Басби Эленио Эррера Эрнст Хаппель Валерий Лобановский

Как ранее сообщал Фокус:

Валерий Лобановский занял третье место в рейтинге британского издания FourFourTwo, которое определило топ-12 лучших футбольных тренеров мира, не выигрывавших Лигу чемпионов УЕФА с 1992 года.

УЕФА включил Лобановского в десятку лучших тренеров всех времен.