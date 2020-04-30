Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров за всю историю

2020-04-30 14:44:00

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На вершине рейтинга издания FourFourTwo расположился Алекс Фергюсон

Легендарный наставник киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский вошел в топ-10 из 100 лучших тренеров за всю историю по рейтингу авторитетного британского издания FourFourTwo.

Возглавил рейтинг Алекс Фергюсон, бессменно возглавлявший "Манчестер Юнайтед" на протяжении 27 сезонов и выигравший с "красными дьяволами" 38 трофеев. Еще 10 трофеев сэр Алекс завоевал с шотландским "Абердином" и 1 – с "Сент-Миррен".

За ним расположились два легендарных голландских тренера - Ринус Михелс и Йохан Кройф.

Лучшие тренеры в истории футбола (по версии журнала FourFourTwo):

  1. Алекс Фергюсон
  2. Ринус Михелс
  3. Йохан Кройф
  4. Билл Шенкли
  5. Пеп Гвардиола
  6. Арриго Сакки
  7. Мэтт Басби
  8. Эленио Эррера
  9. Эрнст Хаппель
  10. Валерий Лобановский

Как ранее сообщал Фокус:

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