Спортсменка хочет собрать деньги на благотворительность

Вторая теннисная ракетка Украины Даяна Ястремская во время карантина решила сменить деятельность и записала свою первую песню под названием "Тысячи меня". Свой трек она опубликовала на Youtube под псевдонимом D.Y.

"Иногда мы думаем, что никогда не переступим черту, за которой туманна неизведанность! Нам просто не хватит внутреннего ресурса, силы или поддержки родных. Большинство, кстати, так и живут в своих ракушках, не до конца осознавая свои скрытые возможности и таланты! Когда-то мне казалось, что петь – это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождения моей маленькой мечты, рождение совершенно новой меня! Мечтайте и верьте в свои силы. Спасибо всем за поддержку, кто помог реализовать этот трек", – написала теннисистка в Istagram.

Все деньги, полученные спортсменкой от прослушиваний, будут направлены в благотворительный фонд Ястремской.

Даяна Ястремская – украинская теннисистка, 23 ракетка мира, победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2016).

Как ранее сообщал Фокус:

В январе Даяна Ястремская в финале турнира WTA в Аделаиде в двух сетах проиграла первой ракетке мира австралийке Эшли Барти. "Это не победа, но это только начало", - сказала она тогда.