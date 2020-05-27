1 июня трофеи появятся в музее братьев Кличко в Киеве

Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса, которые он потерял в бою с британцем Тайсоном Фьюри в ноябре 2015 года. Об этом сообщает сайт Klitschko-brothers.com.

Поражение от Фьюри стоило Кличко-младшему титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

"Согласно регламенту боксерских федераций, во время поединка чемпионские пояса находятся у супервайзера, который после объявления результата боя отдает их старому или новому чемпиону. Ночью 28 ноября 2015 года после завершения поединка "ремни" оказались у Тайсона Фьюри. Но затем все три мировые боксерские организации заказали и прислали британцу новые, а украинцу вернули его пояса", – говорится в сообщении.

Такой символический шаг федераций был своего рода признанием заслуг Владимира перед мировым профессиональным боксом. 1 июня трофеи появятся в Киеве в музее братьев Кличко, который отпразднует шестилетие со дня своего открытия.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко номинирован Американской ассоциацией журналистов, которые пишут о боксе (BWAA), на звание лучшего боксера десятилетия.

Бывший тренер Владимира Кличко, известный американский специалист Джеймс Али Башир заявил, что учитывая текущий расклад сил в супертяжелом дивизионе профессионального бокса, украинцу следует возобновить карьеру.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по всем возможным версиям Владимир Кличко лично опроверг многочисленные слухи по поводу своего возможного возвращения в ринг после поражения от британца Энтони Джошуа в апреле 2017 года.