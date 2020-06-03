Организаторы US Open готовы оплатить чартеры участникам турнира
Перед вылетом спортсмены должны будут подтвердить отрицательный результат теста на коронавирус
Организаторы турнира US Open (открытого чемпионата США по теннису), проведение которого запланировано с 31 августа до 13 сентября, готовы организовать чартерные рейсы в Нью-Йорк для теннисистов и их команд, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Essentially Sports.
Организаторы готовы оплатить перелет теннисистам, лишь бы они прибыли в США, пишет издание. Пред вылетом спортсмены должны будут подтвердить отрицательный результат теста на коронавирус.
Кроме того, возможны радикальные изменения в формате проведения турнира. Так, предусмотрены ежедневное измерение температуры участников, меньшее количество судей на линии, отсутствие раздевалок, централизованное жилье и отсутствие зрителей.
В частности, организаторы могут отказаться от линейных судей, которых заменит технология Hawk-Eye, позволяющая определить, пересек мяч линию или нет. Мальчиков и девочек, подающих мячи, а могут заменить взрослые сотрудники.
При этом Открытый чемпионат США по теннису в этом году может пройти в трехсетовом формате для мужчин, в случае одобрения ATP (Association of Tennis Professionals – Ассоциации теннисистов-профессионалов).
Как ранее сообщал Фокус:
- Из-за вспышки коронавируса впервые со времен Второй мировой войны отменили Уимблдон.
- Первая ракетка мира Новак Джокович вместе с женой Еленой сделали пожертвование в размере одного миллиона евро на борьбу с коронавирусом в Сербии.