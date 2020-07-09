Украинские биатлонисты получили "золото" за гонку 2015 года, которую выиграли россияне

Один из российских биатлонистов сдал положительную допинг-пробу, поэтому сборную дисквалифицировали, а победу отдали Украине, которая тогда заняла второе место

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Сергей Семенов и Артем Прима получили золотые медали за эстафету на Чемпионате Европы 2015 года в эстонском городе Отепя.

Свою медаль в Instagram показал Пидручный. "Пришла посылочка от IBU", – написал он.

Тогда украинцы заняли второе место, первое осталось за россиянами. Однако, из-за положительной допинг-пробы Александра Печенкина, РФ дисквалифицировали и лишили победы.

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30 ноября 2018 года Международный союз биатлонистов (IBU) открыл допинговые дела в отношении четырех российских биатлонистов Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова.

Решение IBU основывается на аналитических выводах образцов спортсменов, взятых в период с 2012-го по 2015-й годы.

Летом 2019 года экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявлял, что бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов платил крупные деньги бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу за сокрытие положительных допинг-проб россиян. Соответствующие документы он передал в IBU.