"Краснокожие" из Вашингтона сменят название под давлением спонсоров

Слово "краснокожий" сейчас в США считается расистским оскорбление в отношении коренных американцев (индейцев).

Владелец команды Дэн Снайдер долгое время сопротивлялся призывам сменить название, но сейчас вынужден уступить на фоне последних расовых протестов, сообщил RTL Today.

На прошлой неделе лидеры индейцев письменно потребовали от комиссара NFL немедленного изменения названия клуба, логотипа и талисмана.

Новое имя не будет объявлено сразу же, так как нужно урегулировать сложные вопросы, связанные с товарными знаками. Но важно объявить о принятом решении. "Команда чувствовала, что важно устранить любые сомнения относительно будущего названия", – сообщают источники.

О намерении "тщательно рассмотреть" свое название клуб впервые сообщил 3 июля, на следующий день после того, как главный его спонсор – FedEx потребовал сменить его. Компания приобрела права на наименование стадиона клуба до 2025 года за 205 млн долларов. "Мы считаем, что пришло время перемен", – сказал другой спонсор - PepsiCo, а Nike удалила товары и снаряжение команды с со своего веб-сайта. "Банк Америки" сообщил, что как спонсор призвал команду сменить название.

Президент США Дональд Трамп написал на прошлой неделе, что названия клубов Washington Redskins и Cleveland Indians выражают силу, а не слабость. И если они сменят названия, то это будет сделано только в угоду политкорректности.

Клуб был основан в 1932 году как Boston Braves и получил свое нынешнее название в 1933 году, а четыре года спустя переехал в Вашингтон, столицу страны.

Снайдер купил клуб в 1999 году. "Мы никогда не изменим название, – сказал он в интервью USA Today в 2013 году. – НИКОГДА – вы не можете использовать заглавные буквы".

Напомним, законодатели штата Миссисипи решили изменить дизайн флага штата, единственного в США на котором сохраняется символика Конфедерации – синий крест с 13 звездами на красном фоне.

В День независимости США, 4 июня, около 300 человек собрались в Балтиморе на площади возле памятника Христофору Колумбу. С помощью цепей они сбросили статую с постамента. Она разбилась на куски, которые толпа побросала в гавань. Эта статуя – пока последняя в ряду тех, которые были уже уничтожены за четыре недели протестов против расизма в США и Европе.