Умер суперзвезда украинского футбола Владимир Лозинский

Владимир Лозинский девять лет выступал в "Динамо", трижды становился чемпионом СССР (в 1977, 1980 и 1981 годах) и дважды брал Кубок СССР (в 1978-ом и в 1982-ом).

На 66-м году жизни от тяжелой и продолжительной болезни умер тренер и легендарный защитник киевского "Динамо" Владимир Лозинский.

Первым об этом сообщил Виктор Ульяницкий, выступавший под руководством Лозинского в столичном ЦСКА в 1990-х. Через час информацию подтвердил экс-президент ПФЛ Святослав Сирота.

Владимир Лозинский (в верхнем ряду третий слева). Фото: dynamo.kiev.ua

Владимир Лозинский девять лет выступал в "Динамо", трижды становился чемпионом СССР (в 1977, 1980 и 1981 годах) и дважды брал Кубок СССР (в 1978-ом и в 1982-ом). Кроме того, Лозинский выступал за "Металлист", киевский СКА, "Кривбасс" и "Кремень", где и закончил свою карьеру.

Фото: dynamo.kiev.ua

После чело Лозинский работал тренером нескольких клубов. Под его руководством студенческая сборная Украины, в 2007 и в 2009 годах, дважды становилась чемпионом летней Универсиады. В последние годы легендарный защитник "Динамо" возглавлял Национальную сборную Украины среди ветеранов. В январе 2020-го сборная ветеранов по футболу, выиграла в Грузии Кубок легенд.

За свою карьеру Лозинский четыре раза попадал в список "33-х лучших" среди футболистов по итогам сезона, в 1979 году — под № 1.