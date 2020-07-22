Матчи плей-офф УПЛ пройдут со зрителями на трибунах, – Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что болельщики смогут прийти на трибуны стадионов во время матчей плей-офф УПЛ за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Игры запланированы на 25 и 29 июля. При этом трибуны пока разрешат заполнять только на 25 процентов.

"Болельщики возвращаются на трибуны стадионов! Только что, по итогам нашей рабочей встречи, министр здравоохранения Максим Степанов согласовал допуск в тестовом режиме зрителей на матчи плей-офф УПЛ за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, которые состоятся 25 и 29 июля!

Как и обещал ранее, трибуны стадионов, где будут проходить матчи, будет возможность заполнить на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и другие требования карантинного режима, – написал Павелко в Facebook.

Он добавил, что если опыт проведения этих матчей будет положительным, Минздрав рассмотрит возможность допуска на стадионы 50% зрителей от общего количества мест уже в августе.

"Украинский футбол постепенно возвращается в привычные условия! Радостно поздравляю с этим успехом всех наших болельщиков! До встречи на стадионах!", – подытожил Павелко.

Напомним, Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) получил от Министерства здравоохранения разрешение возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка страны с 30 мая. При этом было принято решение, что болельщики смогут присутствовать на трибунах не раньше сентября.