Легендарные Майк Тайсон и Рой Джонс сойдутся на ринге

Легендарные боксеры, экс-абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон и бывший владелец поясов в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший, возвращаются на ринг.

Как стало известно, Рой Джонс подтвердил у себя в Istagram, что выйдет на поединок с "Железным Майком" и даже обозначил его дату – 12 сентября 2020 года.

"Я очень рад, что бой между мной и Тайсоном все-таки случится. Я всегда был готов и в этот раз тоже буду готов. Я хочу, чтобы все фанаты посмотрели этот поединок и поддержали меня. Это будет эпично", – отметил Джонс.

Планируется, что поединок будет состоять из восьми раундов.

В конце апреля Тайсон сообщил, что намерен вернуться на ринг, и начал усиленно готовиться к поединку. Сейчас ему 54 года, на ринге он не появлялся с 2005-го года. На счету легендарного боксера 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися.

Рой Джонс-младший выступал с 1989 по 2018 год включительно. За это время он был чемпионом в средней, второй средней, полутяжелой и в тяжелой категории. Сейчас боксеру 50 лет.

Напомним, 54-летний Майк Тайсон примет участие в телешоу канала Discovery "Неделя акул", в рамках которого вступит в бой с одним из самых опасных и непредсказуемых хищников на планете – большой белой акулой.