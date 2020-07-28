Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому, а ультрас протестовали

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прибыл на товарищеский матч Динамо U-19 и возложил цветы к памятнику бывшего тренера команды Валерия Лобановскому.

По данным PavlovskyNews, под стадионом находятся киевские ультрас, которые добиваются встречи с Луческу.

"Одна часть категорически не готова принимать экс-тренера принципиального соперника, а другая часть считает, что только Луческу способен переломить первенство "горняков", ведь именно он и строил игру донецкой команды", – сказано в сообщении.

Видео: PavlovskyNews / Instagram

Дочь тренера киевского "Динамо" Валерия Лобановского Светлана прокомментировала изданию "Футбольный клуб" приход на пост тренера киевской команды Мирчи Луческу.

"С этих позиций выбор динамовских руководителей абсолютно оправдан. Хотя, конечно, гарантию того, что сотрудничество румынского тренера с киевлянами будет успешным, не может дать никто. Всех рассудит время. И – результаты выступления команды", – сказала Валерия.

"Болельщиков отчасти можно понять – все-таки Луческу много лет возглавлял главного конкурента "Динамо" в последние годы – донецкий Шахтер. Для многих именно этот факт затмевает все остальные аргументы. Но, с другой стороны, эти же болельщики требуют от президента клуба результатов, побед, титулов. Как говорил папа: "думай, если можешь". Задуматься действительно есть над чем", – добавила она.