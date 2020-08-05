В Нидерландах девушке разрешили играть за мужской футбольный клуб

Если такой "эксперимент" завершится удачно, то гендерное разделение команд могут убрать.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) разрешил девушке, занимающейся футболом, выступать за мужскую команду "Фоарут". Теперь 19-летняя Эллен Фоккеме будет наравне с мужчинами представлять любительский клуб в четвертом дивизионе страны в сезоне-2020/21.

Об этом сообщается на официальном сайте KNVB.

В Нидерландах уже проводятся соревнования смешанных команд, где выступают юноши и девушки до 19-летнего возраста. После этого парни переходят в категорию А, а девушки остаются в категории В или играют в женских командах.

Эллен Фоккеме стала первой девушкой, которой позволили играть в футбол в мужской команде в категории А.

"Я играла с этими парнями с пятилетнего возраста, и было бы жаль, если бы я не смогла быть с ними в следующем сезоне. Это большой вызов, но я жду этого с нетерпением. Вместе с клубом мы сделали запрос в KNVB, могу ли я продолжать выступления. Мои партнеры по команде также очень рады, что я могу остаться. Не рискну предположить, как всё пройдет, но я очень счастлива быть частью этого эксперимента", – сказала футболистка.

Соревнования смешанных команд на юниорском уровне появились в Нидерландах в 1986 году. Сначала в них допускалось участие детей до 12 лет, а затем к 1996 году эта практика была введена и на уровне 18-летних футболистов.

В Федерации отмечают, что если такой "эксперимент" с Эллен Фоккеме завершится удачно, то гендерное разделение команд уберут, и женщины смогут соревноваться вместе с мужчинами на постоянной основе.

В Футбольном союзе Нидерландов также считают, что возможные изменения в правилах помогут девушкам из небольших поселений, где не хватает женщин для организации полноценных команд, реализовать себя в спорте.

Отметим, Папа Римский Франциск дал свое благословение на создание в Ватикане женской футбольной команды. Более половины команды составят сотрудницы Ватикана, а также жены и дочери сотрудников.