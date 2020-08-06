Итальянскую "Рому" выкупила американская компания

Американская компания The Friedkin Group приобрела контрольный пакет акций итальянского футбольного клуба "Рома", выступающего в серии А. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Сделка была оформлена 5 августа. Под контроль нового владельца переходит собственность общей стоимостью 591 млн евро. Все средства должны быть переведены до конца августа.

"Рад объявить, что мы достигли договоренности о продаже "Ромы" The Friedkin Group. Мы подписали документы, а в ближайшие дни закроем юридические вопросы. В последние месяцы Фридкин продемонстрировал желание приобрести клуб, он хочет вести его вперед. Уверен, он станет отличным владельцем для "Ромы", – заявил пока еще владелец клуба Джеймс Паллотту.

В сделке указывается, что если транзакция не будет проведена до 31 августа, она может быть расторгнута. Также согласно условиям, покупатель обязан взять на себя все обязательства "Ромы".

Будущий владелец "Ромы" – миллиардер Дэн Фридкин. Он является исполнительным директором Friedkin Group и владельцем независимого дистрибьютора автомобилей Gulf States Toyota в США. До этого он предлагал 1,2 миллиарда евро за "Милан", но получив отказ, переключился на "Рому".

В сезоне 2019/2020 итальянской серии А "Рома" заняла пятое место из 20 команд. Команда также продолжает выступать в Лиге Европы. 6 августа в 1/8 финала турнира "Рома" сыграет против испанской "Севильи".

Напомним, в июне 2019 года тогдашний наставник донецкого "Шахтера" португалец Паулу Фонсека согласовал с итальянской "Ромой" трехлетний контракт.