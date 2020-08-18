Элина Свитолина – №7 среди самых высокооплачиваемых спортсменок мира, – Forbes

Для спортсменок, стремящихся разбогатеть, теннис – это самый подходящий вид спорта. Девять из десяти самых высокооплачиваемых спортсменок мира зарабатывают на жизнь ракеткой. Но так было далеко не всегда, напоминает Forbes.

Теннисистки должны благодарить Рози Казальс, которая в 1970-х возглавила борьбу за равенство призовых, выплачиваемых в теннисе мужчинам и женщинам. Благодаря ей также появилась ассоциация WTA.

Открытый чемпионат США по теннису стал первым турниром Большого шлема, на котором в 1973 году было предложено равенство в оплате мужчин и женщин. Но прошло 28 лет, прежде чем его примеру последовал другой турнир – Открытый чемпионат Австралии в 2001 году. На крупнейших турнирах сейчас выплачиваются равные призовые деньги мужчинам и женщинам. Уимблдон в 2007 году стал последним турниром Большого шлема, на котором были выровнены выплаты.

Сейчас на путь борьбы, пройденной теннисистками, встали спортсменки в футболе, баскетболе и хоккее.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок:

Наоми Осака — $37,4 млн (Япония, теннис); Серена Уильямс — $36 млн (США, теннис); Эшли Барти — $13,1 млн (Австралия, теннис); Симона Халеп — $10,9 млн (Румыния, теннис); Бьянка Андрееску — $8,9 млн (Канада, теннис); Гарбинье Мугуруса — $6,6 млн (Испания, теннис); Элина Свитолина — $6,4 млн (Украина, теннис); София Кенин — $5,8 млн (США, теннис); Анжелика Кербер — $5,3 млн (Германия, теннис); Алекс Морган — $4,6 млн (США, футбол).

22-летняя Наоми Осака установила рекорд среди спортсменок в этом году, побив рекорд Марии Шараповой 2015 года, когда та заработала $29,7 млн. Осака, заработала всего $3,4 млн призовых, но заняла первое место с $37,4 млн благодаря своему огромному списку спонсоров.

Футболистка Алекс Морган вошла в десятку лучших благодаря огромному портфелю поддержки, который в десять раз превышает ее зарплату и бонусы в размере $400 тыс. в прошлом году. У нее более десятка текущих спонсоров, включая Nike, Coca-Cola, Volkswagen и AT&T. Ее последнее спонсорское "приобретение" – кукла Барби Алекс Морган.

При подсчете Forbes учитывает призовые деньги, зарплаты, бонусы, спонсорские гонорары и плату за участие в период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года. Составители рейтинга отмечают, что в следующем году доходы теннисисток сильно упадут, так как WTA уже отменила ряд крупных турниров.

Напомним, в июне Forbes назвал самым высокооплачиваемым спортсменом мира швейцарца Роджера Федерера с доходом $106,3 млн.