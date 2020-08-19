"Динамо" подало заявку на сезон. Для Гармаша места в составе не нашлось

Перед стартом нового футбольного сезона киевское "Динамо" подало заявку на чемпионат 2020/21. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

С учетом футболистов молодежной команды в список попал 71 игрок. Если же брать заявку основной команды (список А), то там 24 игрока и одно вакантное место для новичка, если никто не будет продан.

Отметим, что в списке присутствуют игроки, вернувшиеся из аренды – Александр Тымчик, Богдан Леднев, Сергей Булеца и Владислав Супряга. Кроме того, в команде пока остается Жерсон Родригеш, который со скандалом вернулся из аренды в Турции.

А вот для Дениса Гармаша места не нашлось. Как и для Романа Вантуха, вернувшегося из аренды, но пропустившего подготовку из-за заражения коронавирусом.

Состав ФК Динамо Киев на сезон 2020-2021 (* список Б):

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук*, Руслан Нещерет*

Защитники: Артем Шабанов, Александр Тымчик, Никита Бурда, Томаш Кендзера, Денис Попов*, Виталий Миколенко*, Илья Забарный*, Александр Сирота*, Константин Вивчаренко*

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Александр Караваев, Жерсон Родригеш, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Сергей Булеца*

Форварды: Фран Соль, Георгий Цитаишвили*, Назарий Русин, Ибрагим Каргбо*, Владислав Супряга*.

Напомним, накануне старта нового футбольного сезона в Украине ультрас киевского "Динамо" выступили с очередным заявлением, в котором отметили, что отказываются оказывать полную поддержку команде, пока на посту главного тренера остается Мирча Луческу.