Зеленский: Верю, что "Динамо" и "Шахтер" еще сыграют на "Донбасс Арене"

Президент Украины Владимир Зеленский поделился со всеми радостным событием – в его родном Кривом Рогу возродился футбольный клуб "Кривбасс", который лишлся профессионального статуса в 2013 году.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Презентация возрожденного футбольного клуба состоялась 20 августа.

"Я искренне желаю ему успехов и побед! Не потому, что это команда из моего родного города. А потому, что каждому региону Украины крайне необходимо как можно больше поводов для радости и гордости", – написал Зеленский.

Глава государства добавил, что верит в то, что первенство страны по футболу снова станет настоящим праздником для людей в мирной Украине, а матчи украинского класико между "Динамо" и "Шахтером", будут проходить на "Донбасс Арене" в Донецке.

"И наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене", в украинском, мирном и спокойном Донецке", – заявил президент.

Напомним, новый сезон в украинском футболе начнется без болельщиков на трибунах. Минздрав запретил футбольным фанатам посещать матчи первых туров УПЛ и поединок за Суперкубок Украины.