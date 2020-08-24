"Шахтер - Динамо". Когда смотреть и чего ждать от Суперкубка Украины

Матч между командами состоится во вторник, 25 августа, в 21:00 по киевскому времени.

"Фокус" собрал несколько мнений об исходе матча между донецкой командой и подопечными Мирчи Луческу.

Так, британская контора William Hill считает, что фаворитом в этом "бое" станет "Шахтер". Его победа соответствует коэффициенту 1,91. Успех "Динамо" оценивается в 3,70. Коэффициент на ничью в основное время равен 3,60.

По мнению авторитетных букмекеров, наиболее вероятный счет — ничья 1:1 в основное время за 6,00. Чуть менее вероятной они считают победу "Шахтера" 1:0 — 8,00.

Наиболее вероятный, по версии William Hill, исход в пользу "Динамо" — победа 1:0 или 2:1 за 12,00.

Австрийская контора Bwin чуть больше коллег верит в победу "Динамо" — 3,40. Успех "Шахтера" оценивается почти так же — 1,90, а коэффициент на ничью такой же — 3,60.

В свою очередь, экс-футболист сборной Украины Олег Шелаев уверен, что "настрой "Динамо" будет очень запредельный".

"Это будет эмоциональная игра, в первую очередь. В каком состоянии будет Шахтер? Какая-то опустошенность будет и сразу переключиться на Динамо... Удастся ли это тренерскому штабу - посмотрим. Я ожидаю голы", - сказал он.

Где смотреть матч Суперкубка

Матч пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве при пустых трибунах. Время начала встречи - 21:00.

В прямой трансляции болельщики смогут посмотреть поединок на телеканале "Футбол 1".

Напомним, в футбольном сезоне-2018/2019 в Суперкубке Украины победу одержал ФК "Динамо". Тогда подопечным Александра Хацкевича оказалось достаточно одного гола, чтобы выиграть у ФК "Шахтер".