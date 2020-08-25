"Догнал" самого быстрого: бегун Усэйн Болт заразился коронавирусом

Олимпийский призер мог заразиться на вечеринке в честь своего 34-летия.

Усэйн Болт, "самый быстрый человек в мире", сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом и теперь находится в самоизоляции в своем имении на Ямайке. Об этом пишет Al Jazeera.

Скорей всего, знаменитый спринтер, ушедший на пенсию в 2017 году, подхватил недуг во время празднования своего 34-летия.

Болт закатил шикарную вечеринку под открытым небом, позвал несколько десятков гостей, в том числе и звезду ФК "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, и проигнорировал все рекомендации МОЗ.

Усэйн Болт с гостями на вечеринке

Гости на вечеринке были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Через несколько дней Болт заявил, что не очень хорошо себя чувствует, поэтому сдал тест на коронавирус и отправился на добровольный карантин. Вскоре оказалось, что тест дал позитивный результат.

Поклонники спортсмена посоветовали ему лечится, пить имбирный чай и попеняли ему за игнорирование правил при пандемии.

"Береги себя, мой народ", - ответил Усэйн.

Усэйн Болт и его рекордный результат/Все фото: Instagram usainbolt

На Ямайке зафиксировано 1612 случаев заболевания коронавирусом. Скончались – 16 человек. На острове отложили открытие школ на месяц, а для жителей действует комендантский час.