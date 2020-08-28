Роналду не попал в новую символическую сборную УЕФА
Сборная сформирована по итогам прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Она составлена из лучших игроков турнира.
Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико") и Антони Лопеш ("Лион").
Защитники: Алфонсо Дэвис ("Бавария"), Йосуа Киммих ("Бавария"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Анхелиньо (на групповом этапе играл за "Манчестер Сити", в плей-офф – за "РБ Лейпциг") и Дэвид Алаба ("Бавария").
Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Уссем Ауар ("Лион"), Леон Горецка ("Бавария"), Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг"), Маркиньос ("Пари Сен-Жермен"). Алехандро Гомес ("Аталанта") и Томас Мюллер ("Бавария").
Нападающие: Серж Гнабри ("Бавария"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Неймар ("Пари Сен-Жермен"). Лионель Месси ("Барселона") и Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").
В список из 23-х не попал нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Но его гол признан лучшим в турнире. Его Роналду забил в ворота "Лиона", в матче 1/8 финала. Он вывел туринцев вперед, но они все равно покинули турнир по сумме двух встреч.
Напомним, победителем Лиги чемпионов сезона-2019/20 стала мюнхенская "Бавария". В финале турнира немецкий клуб переиграл "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:0.
Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы встретятся в матче за Суперкубок УЕФА, который пройдет 24 сентября в Будапеште, предположительно, с болельщиками на трибунах.