Бочарова придумала упражнение, которое до нее никто в мире не исполнял, – поперечный шпагат на брусьях.

В Италии умерла легендарная гимнастка Нина Бочарова. Она была первой украинкой, которая завоевала золото на Олимпийских играх. 24 сентября ей исполнилось бы 96 лет.

О смерти гимнастки сообщили в Национальном олимпийском комитете.

"Трудно переоценить вклад Нины Антоновны в развитие гимнастики и всего олимпийского движения. В историю мирового олимпизма имя этой хрупкой, но вместе с этим непревзойденной спортсменки навсегда вписано золотыми буквами", – говорится на сайте НОК.

Будущая чемпионка родилась 24 сентября 1924 года в селе Супруновка Полтавской области. После окончания Киевского института физической культуры работала старшим тренером в спортивных обществах, а также инструктором по спорту.

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В 1952 году на XV Летних Олимпийских играх в Хельсинки произвела настоящий фурор. Она завоевала четыре медали, две из которых на бревне и в командном первенстве, оказались высшей пробы (еще два "серебра" были добыты в многоборье и групповых упражнениях с предметом).

Кроме того, Бочарова придумала упражнение, которое до нее никто в мире не исполнял, – поперечный шпагат на брусьях.

После завершения карьеры Нина Антоновна работала тренером в спортивных обществах в Москве и Киеве. В 1979 году вышла на пенсию.

В 2004 году Бочаровой была оказана честь первой нести факел эстафеты олимпийского огня на украинской земле.

Похоронена Нина Антоновна в Риме на древнем кладбище Кампо Верано возле знаменитой католической церкви Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура.