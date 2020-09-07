Дал судье по шее. Новака Джоковича дисквалифицировали на US Open

Супервайзер Открытого чемпионата США (US Open) дисквалифицировал Новака Джоковича из-за нарушения правил во время проведения поединка четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты. Об этом пишет Daily Mail.

Во время теннисного матча когда на корте встретились испанец Пабло Карренья-Буста и серб Новак Джокович, последний неудачно упал на втором розыгрыше и был вынужден обратиться к медику из-за боли в левом плече. Потом игра возобновилась.

Но после завершения гейма на своей подаче Джокович, который сейчас является первой ракеткой мира, раздраженно отбил мячик и попал прямиком линейному судье в шею.

У женщины сбилось дыхание, она упала на колени и ей потребовалась медицинская помощь. Согласно регламенту нанесение любого физического вреда официальным лицам (независимо от побуждений) ведет к дисквалификации. После обсуждений Джоковича с арбитром матча и супервайзером было объявлено решение о завершении поединка в пользу испанца.

Читайте также: Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Отметим, что в текущем розыгрыше US Open из-за протокола безопасности линейные судьи есть только на главных аренах, а на всех остальных кортах работает электронная система.

Во время общения с супервайзером на корте теннисист просил изменить решение. "Ей не нужно из-за этого ехать в больницу. В этой ситуации вы собираетесь меня отстранить? Мою карьеру, Большой Шлем, центральный корт? У вас есть штрафной гейм, штрафной сет, у вас много вариантов", - говорил Джокович. Он отказался от общения с журналистами, а позже в соцсетях опубликовал покаянный пост.



"Вся эта ситуация очень меня расстроила и опустошила. Я проверил, как чувствует себя судья на линии, и получил ответ от турнира, что, Слава Богу, с ней всё в порядке. Мне чрезвычайно жаль, что я причинил ей такой стресс. Так непреднамеренно. Так неправильно. Я не раскрываю её имени, уважая ее право на конфиденциальность. Что касается дисквалификации, мне нужно углубиться и поработать над своим разочарованием, превратить это в урок ради моего роста и эволюции как игрока и человека. Я приношу свои извинения US Open и каждому, на ком сказалось мое поведение. Я очень благодарен своей команде и семье за то, что они являются моей ключевой поддержкой, и моим болельщикам за то, что они всегда со мной. Спасибо вам и мне очень жаль", - написал Джокович.