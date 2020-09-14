Срна: Не исключаю, что однажды стану тренером "Шахтера"

Директор по футболу донецкого "Шахтера", а в прошлом многолетний капитан "горняков" Дарио Срна заявил о готовности однажды стать главным тренером донецкого клуба. Об этом он сказал в эфире программы Великий футбол.

"Я просыпаюсь с мыслью, чтобы помочь "Шахтеру", помочь сделать его сильнее и с этой идеей иду спать. Я знаю одно: моя жизнь – это футбольная жизнь и мое место не в офисе, а на поле. Посмотрим, как будет складываться ситуация в будущем, но я не исключаю, что однажды стану тренером... тренером "Шахтера", тренером сборной, тренером кого-нибудь. Я этого не исключаю. И никогда не исключал", – сказал Срна.

Он также поделился своим мнением о назначении бывшего главного тренера "горняков" Мирчи Луческу наставником киевского "Динамо".

"Это еще раз доказывает, что все в жизни бывает. Мы общались, он мне говорил, что, наверное, не будет принимать "Динамо". И через пару дней я читаю, что он подписал контракт с "Динамо". Что я мог бы сказать? Мистер, поздравляю, желаю вам здоровья, будем играть друг против друга. ...Он сделал много, но сейчас наши пути разошлись. Он – в "Динамо", у нас есть наш клуб. Каждый будет биться за хороший результат, – сказал Срна.

Напомним, что Дарио защищал цвета "Шахтера" с 2003 по 2018 год. В его составе он девять раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал Кубок Украины, восемь раз становился обладателем Суперкубка Украины. В 2009 году вместе с донецкой командой добыл Кубок УЕФА. Был капитаном сборной Хорватии. Летом 2019 года он завершил игровую карьеру, его последним клубом был итальянский "Кальяри".