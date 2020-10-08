"Динамо" продлило контракт с перспективным нападающим

Молодой форвард "Динамо" Владислав Супряга подписал новый контракт с киевским клубом, который рассчитан до 2025 года. Предыдущий контракт истекал бы летом 2023-го.

Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Владислав Супряга является воспитанником "Днепра". В киевский клуб из "Днепра-1" он перешел летом 2018 года. Прошлый сезон Супряга провел в "Днепре-1" на правах аренды и забил 15 голов в 26 матчах во всех турнирах.

Сезон 2020/2021 он уже начал в составе "Динамо" и забил гол в первом же поединке против донецкого "Олимпика". За все время в "Динамо" Супряга забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

Отметим, что в нынешнее трансфертное окно Супрягой активно интересовалась "Болонья". Итальянский клуб предложил за форварда 8 миллионов евро и бонусы, но киевляне отклонили такое предложение, оповестив итальянцев, что 20-летний украинец может перейти в их клуб не менее чем за 15 миллионов евро.