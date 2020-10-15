Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо"

Известный экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин вошел в новый тренерский штаб московского "Динамо", который возглавил немец Сандро Шварц.

Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

"Очень рад тому факту, что снова буду в "Динамо". Я провел здесь яркие годы игровой карьеры, надеюсь провести и яркие годы тренерской. Начинаю ее в штабе Сандро Шварца. Мы вместе играли три года, и могу сказать, что человеческие качества у Сандро на высоте. В "Динамо" начинается новый крайне интересный этап, частью которого буду и я", – сказал Воронин.

Украинский футболист выступал за московское "Динамо" в 2010-2014 годах. Он также известен по выступлениям за английский "Ливерпуль" и немецкие "Байер" и "Герту". На счету Воронина 74 матча и восемь голов за сборную Украины.

Напомним, в июле прошлого года Андрей Воронин уже получал предложение войти в тренерский штаб московского "Динамо", однако ответил отказом.